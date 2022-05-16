Политолог Гаспарян спрогнозировал скорый энергетический коллапс на Украине

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Соединенные Штаты приняли закон о поставках Украине вооружений в рамках ленд-лиза. Однако энергетический кризис может сорвать прибытие всех «посылок», уверен политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.
Он заметил, что Украина может стать первой страной, которая «исполнит» мировой энергетический кризис. Коллапс аналитики прогнозируют осенью, однако, по мнению Гаспаряна, все может произойти намного раньше.
«Такие стахановские у них темпы. Анонсированный (коллапс — Прим. ред.) на осень, причем повсеместно, в частности, в Европе, на Украине — пораньше будет», — заявил он.
Однако Украина все равно останется в долгу перед американскими партнерами. Средства, которые Вашингтон выделит в рамках ленд-лиза, придется вернуть.
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