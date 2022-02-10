Политолог Гаспарян назвал выгодными для США слухи о «вторжении» России на Украину

Необоснованные слухи о «вторжении» России на Украину являются выгодными для США, отметил политолог Армен Гаспарян.

Так эксперт прокомментировал материал немецкой газеты Der Spiegel об энергетическом кризисе в Европе. США вовсю используют сложившуюся ситуацию для увеличения продаж собственного сжиженного природного газа, говорится в статье. Политолог на пальцах объяснил, как Вашингтон пытается «подсадить» Европу на газ с помощью слухов о российском «вторжении».

Журналисты назвали Вашингтон главным выгодоприобретателем от сообщений о мобилизации российских войск на границе с Украиной. Соединенные Штаты обогнали Катар и Австралию по показателям экспорта СПГ и выбились в лидеры этого рынка.

Несмотря на то, что Москва неоднократно опровергала намерения вмешаться во внутренние дела Украины, США продолжают получать выгоду от истерии вокруг якобы готовящегося нападения на Украину, отмечается в статье. По мнению Гаспаряна, Der Spiegel очень сильно рискует, обвиняя Вашингтон в коварных замыслах против РФ.

«Der Spiegel играет с огнем, могут не простить такого», — отметил эксперт.

Как стало известно ранее, польский концерн PGNiG купил в США танкер со сжиженным газом для Украины. Корабль прибудет на СПГ-терминал в Свиноуйсьце, пишет RT.

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