Политолог Гаспарян напомнил французам о колониальном прошлом после фейков о русских в Мали

«Слушайте, ну редкий день обходится без того, чтобы кто-то в чем-то Россию не обвинил. Комментировать каждый их чих – на это никакой жизни не хватит. Тем более, уж французам-то, с их колониальной политикой по поводу каких-то тайных захоронений вообще надо молчать», – заявил Гаспарян.