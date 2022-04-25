Политолог Гаспарян напомнил французам о колониальном прошлом после фейков о русских в Мали

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Французские власти продолжают масштабную антироссийскую информационную кампанию в Африке. Бывшая метрополия в попытках восстановить утраченные позиции на континенте пытается повлиять на африканские страны и их союзников.
Антироссийский выпад Парижа против российско-малийского сотрудничества прокомментировал политолог Армен Гаспарян. По мнению эксперта, бывшим колонизаторам, которые десятилетиями издевались над африканцами, не следует лезть во внутренние дела теперь уже независимых государств.
«Слушайте, ну редкий день обходится без того, чтобы кто-то в чем-то Россию не обвинил. Комментировать каждый их чих – на это никакой жизни не хватит. Тем более, уж французам-то, с их колониальной политикой по поводу каких-то тайных захоронений вообще надо молчать», – заявил Гаспарян.
Так эксперт высказался об информации, появившейся недавно в СМИ. В районе бывшей французской базы в Мали было найдено место массового захоронения. Французы поспешили приписать к этому инциденту российских инструкторов, которых западная пресса называет сотрудниками «ЧВК Вагнера». Местные журналисты провели расследование, выяснив, что из соседней деревни французские солдаты забрали людей и увезли в неизвестном направлении. Это обстоятельство не помешало профранцузским пропагандистам обвинить русских.