США с середины прошлого века методично следовали стратегии, которая получила название «Доктрина 2050», но президент РФ Владимир Путин разрушил антироссийские планы Вашингтона, заявил политолог Александр Форманчук.

В комментарии Федеральному агентству новостей эксперт напомнил, что еще в 1948 году американцы разработали план установления мирового господства. Ради достижения целей Соединенные Штаты стремятся расколоть Россию на 20 независимых государств по принципу «разделяй и властвуй». Кроме того, на протяжении 20 лет Вашингтон создавал на Украине антироссийский плацдарм.

«И здесь нужно отдать должное Путину и его стратегическому мышлению. Как стратег Путин поступает сегодня совершенно справедливо», — заметил Форманчук.

По словам эксперта, российскому лидеру пришлось сделать очень трудный выбор, но его украинский ход сорвал планы США. В то же время Форманчук подчеркнул, что впереди России предстоит пройти много испытаний, чтобы достичь окончательной победы.

«Это сложный будет процесс, и мы только в начале пути. И здесь не надо обольщаться, потому что нас ждет в этом плане еще много непростых испытаний, но иного выхода нет, если мы хотим сохранить нашу Россию», — заключил собеседник журналистов.

Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денационализации Украины в ночь на 24 февраля. Решение было связано с необходимостью защитить мирных жителей Донбасса от украинской армии, готовившей масштабное наступление.

загрузка...