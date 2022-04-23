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    Политолог Форманчук предрек Украине потерю ее территориальных границ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Политолог Форманчук предрек Украине потерю ее территориальных границ

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    pixabay.com

    Украины в тех границ, в которых она существует сейчас, больше
    не будет. Такое мнение высказал крымский политолог, председатель Общественной
    палаты Крыма Александр Форманчук.

    Политолог считает, что часть украинских территорий
    отсоединились от страны безвозвратно.

    «Современной Украины в ее нынешнем виде уже не будет. Она
    будет другой, и ее территориальные границы будут другими. Я убежден, что часть
    ее территорий войдет в состав Российской Федерации», – сказал РИА Новости Форманчук.

    Председатель Общественной палаты Крыма подчеркнул, что все
    станет ясно после того, как завершится военная фаза российской спецоперации.

    24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале
    спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. По его словам,
    Москва была вынуждена пойти на такой шаг ради спасения жителей Донбасса.

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