Политолог Форманчук предрек Украине потерю ее территориальных границ

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Украины в тех границ, в которых она существует сейчас, больше
не будет. Такое мнение высказал крымский политолог, председатель Общественной
палаты Крыма Александр Форманчук.
Политолог считает, что часть украинских территорий
отсоединились от страны безвозвратно.
«Современной Украины в ее нынешнем виде уже не будет. Она
будет другой, и ее территориальные границы будут другими. Я убежден, что часть
ее территорий войдет в состав Российской Федерации», – сказал РИА Новости Форманчук.
Председатель Общественной палаты Крыма подчеркнул, что все
станет ясно после того, как завершится военная фаза российской спецоперации.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале
спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. По его словам,
Москва была вынуждена пойти на такой шаг ради спасения жителей Донбасса.