Политолог Форманчук: Польша выполняет роль «ударного кулака» США на Украине

Запрет США на ввод польских военных на Украину с целью недопущения прямой конфронтации НАТО с Россией, может быть нарушен властями Польши в любой момент. Таким мнением поделился политолог Александр Форманчук, передает ФАН.
Эксперт отметил, что несмотря на то, что у Польши есть свой «хозяин» в лице Вашингтона, страна стремится к возрождению гегемонии, которая когда-то у нее была.
«И сейчас современная Польша хочет занять роль Германии в Европе, чтобы доминировать. И у нее большой соблазн получить контроль над Западной Украиной. Поэтому Польша с одной стороны будет опасаться окрика Вашингтона, но с другой стороны — будет искать такую линию поведения, чтобы и Вашингтон не раздражать и получить то, что ей нужно», — сообщил Форманчук.
Он также уточнил, что ни Соединенные Штаты, ни Польша не заслуживают доверия. Дело в том, что их «хитрая» позиция понятна даже человеку, далекому от политики.
«Вашингтон специально отводит Польше такую роль. Ведь США удобно действовать через поляков. Америка непосредственно не участвует в конфликте, а Польша выполняет роль ударного американского кулака на украинском направлении. И в случае чего США скажут, что они ни при чем, так как они запрещали Польше вводить войска на Украину, чтобы не провоцировать конфликт России с НАТО», — объяснил эксперт.
Он добавил, что подобная тактика США является широко известной. Так, американские власти в очередной раз не принимают прямого участия, но играют в политические игры с помощью таких государств, как Польша. Поэтому, с точки зрения достижения собственных целей, поляки для Вашингтона очень выгодны., констатировал Форманчук.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.