Политолог Форманчук: Польша выполняет роль «ударного кулака» США на Украине

«И сейчас современная Польша хочет занять роль Германии в Европе, чтобы доминировать. И у нее большой соблазн получить контроль над Западной Украиной. Поэтому Польша с одной стороны будет опасаться окрика Вашингтона, но с другой стороны — будет искать такую линию поведения, чтобы и Вашингтон не раздражать и получить то, что ей нужно», — сообщил Форманчук.