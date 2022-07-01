Политолог Фетисов пролил свет на важный момент в спецоперации ВС РФ на Украине

По словам специалиста, украинский кризис сейчас идет в масштабах всей планеты. Он подчеркнул, что конфликт не заканчивается в пределах региона. Фетисов в Telegram-канале заявил, что международному сообществу сегодня нужно обеспокоиться тем, как через пару лет будет устроен мир.