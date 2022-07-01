Политолог Фетисов пролил свет на важный момент в спецоперации ВС РФ на Украине

Экспертное сообщество замалчивает один важный момент в спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине. Политолог Дмитрий Фетисов пролил свет на скрытый от мира факт.
По словам специалиста, украинский кризис сейчас идет в масштабах всей планеты. Он подчеркнул, что конфликт не заканчивается в пределах региона. Фетисов в Telegram-канале заявил, что международному сообществу сегодня нужно обеспокоиться тем, как через пару лет будет устроен мир.
Ранее стало известно, что покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал судьбу Украины. Он напророчил развал государства.