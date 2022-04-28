Политолог Фененко сообщил о желании Варшавы «отхватить» кусок западной Украины

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Варшава планирует захватить западные территории Украины еще с 2014 года. Такое мнение высказал доктор политических наук, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Фененко.
Политолог в разговоре с корреспондентом РИА Новости предположил, что Польша не собирается вступать в конфликт с Россией, однако «отхватить кусок» Украины захочет.
«Эта идея циркулирует уже с 2014 года, что в последнюю минуту туда (на Запад Украины) может убежать правительство из Киева и создать там осколок бывшей Украины, который Запад признает сначала законным, а потом Польша и Венгрия могут отобрать часть территорий. Я думаю, именно с этой целью и происходит такая концентрация их сил (на Украине)», — сказал Фененко.
Ранее «Царьград» информировал, что Вашингтон и Варшава разрабатывают план по «воссоединению» Польши с западными областями Украины. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, они хотят, чтобы польская власть установила военно-политический контроль над «историческими владениями» на украинской земле.