Политолог Фененко сообщил о желании Варшавы «отхватить» кусок западной Украины

«Эта идея циркулирует уже с 2014 года, что в последнюю минуту туда (на Запад Украины) может убежать правительство из Киева и создать там осколок бывшей Украины, который Запад признает сначала законным, а потом Польша и Венгрия могут отобрать часть территорий. Я думаю, именно с этой целью и происходит такая концентрация их сил (на Украине)», — сказал Фененко.