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Политолог Федосова: Запад поймет свои ошибки, когда ВСУ попадут в «донбасский котел»

Политолог Федосова: Запад поймет свои ошибки, когда ВСУ попадут в «донбасский котел»
Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

Россия не собирается «бегать» за украинским властями, чтобы начать мирные переговоры, которые возможны только на условиях Москвы, заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости. Политолог Виктория Федосова отметила в беседе с «Народными Новостями», что только тактика кнута и «пат на поле боя» могут заставить кураторов Киева сесть за стол переговоров.

«Переговоры возможны только с учетом наших условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет. Будет их воля, наконец они, может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло. И на тех условиях, которые озвучила Россия, такой переговорный процесс возможен», — убеждена Матвиенко.

Globallookpress.comFederation Council of Russia
Globallookpress.comFederation Council of Russia

Сегодняшнее поведение украинских властей, которые не стремятся к дипломатическому урегулированию ситуации, было вполне предсказуемым, считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова. По ее словам, Киев уже показал, что не понимает, когда к нему пытаются относиться «по-хорошему».

«Нет смысла возобновлять переговоры. Об этом говорила не только Матвиенко, но и Лавров, говоря о недоговорсопособности киевского режима. Для проверки этой гипотезы не нужно было выходить с Киевского направления, идти навстречу. Но мы держали дверь открытой. После стамбульских переговоров были жесты доброй воли, но они обернулись информационной провокацией в Буче, а никаких позитивных сигналов мы не получили», — пояснила наша собеседница.

Pool via CNP / MediaPunch / imago-images.de / globallookpress
Pool via CNP / MediaPunch / imago-images.de / globallookpress

Западные страны, принимающие решения за Киев, уже показали, насколько готовы договариваться с Россией еще в декабре прошлого года. Тогда Москва предложила подписать документ по гарантиям безопасности, но не нашла какого-либо понимания. Теперь, когда дипломатические способы не помогли, в ход пошли военно-технические. Запад поймет свои ошибки, когда ВСУ попадут в «донбасский котел».

«Если кураторы Украины не были готовы на переговоры по стратегической стабильности, предложенные в декабре прошлого года, то напрашиваются соответствующие выводы. Судя по всему, сейчас будет повторяться сценарий (но уже в глобальном масштабе) того, что происходило в Дебальцево, под Иловайском. Только реальные военные успехи, патовость ситуации для киевского режим может привести их за стол переговоров. При этом, возможность сохранения какой-то Украины сейчас, наверное, можно рассматривать с трудом. Это будет такой же заповедник нацистов, в который превратилась страна за это время», — резюмировала Федосова.

globallookpress/Komsomolskaya Pravda
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.

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