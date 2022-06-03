Политолог Федосова: Запад поймет свои ошибки, когда ВСУ попадут в «донбасский котел»

«Если кураторы Украины не были готовы на переговоры по стратегической стабильности, предложенные в декабре прошлого года, то напрашиваются соответствующие выводы. Судя по всему, сейчас будет повторяться сценарий (но уже в глобальном масштабе) того, что происходило в Дебальцево, под Иловайском. Только реальные военные успехи, патовость ситуации для киевского режим может привести их за стол переговоров. При этом, возможность сохранения какой-то Украины сейчас, наверное, можно рассматривать с трудом. Это будет такой же заповедник нацистов, в который превратилась страна за это время», — резюмировала Федосова.