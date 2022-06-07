Политолог Евстафьев вспомнил поговорку про русских после отказа Черногории пропустить самолет Лаврова

«Они снова хотят быть рабами, ну что мы можем сделать. Видимо, они были счастливы в своем рабстве под турками, под австрийцами, под немцами. Мы дали им возможность быть ответственными за свою судьбу. И как они этим правом воспользовались?» — раскрыл политолог неприятную для Черногории правду.