Жителям Черногории следует вспомнить их поговорку: «С русскими нас миллионы, без русских – два грузовика». Соответствующее заявление сделал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Таким образом эксперт отреагировал на отказ Софии, Подгорицы и Скопья пропустить самолет главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Сербию. Эксперт подчеркнул, что после инцидента с главой МИД РФ черногорцев осталось «два грузовика», передает Радио Sputnik.
По словам Евстафьева, еще в свое время великий русский писатель Федор Достоевский писал, что «не будет у России таких ненавистников, как все эти славянские племена», которых мы освободили.
«Они снова хотят быть рабами, ну что мы можем сделать. Видимо, они были счастливы в своем рабстве под турками, под австрийцами, под немцами. Мы дали им возможность быть ответственными за свою судьбу. И как они этим правом воспользовались?» — раскрыл политолог неприятную для Черногории правду.
Ранее сообщалось, что международные организации, в число которых входит ООН и ОБСЕ, недостаточно реагируют на проявления русофобии на Западе. К такому выводу пришел глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, пишет RT.