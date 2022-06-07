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Политолог Евстафьев вспомнил поговорку про русских после отказа Черногории пропустить самолет Лаврова

Политолог Евстафьев вспомнил поговорку про русских после отказа Черногории пропустить самолет Лаврова
pexels.com

Жителям Черногории следует вспомнить их поговорку: «С русскими нас миллионы, без русских – два грузовика». Соответствующее заявление сделал кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Таким образом эксперт отреагировал на отказ Софии, Подгорицы и Скопья пропустить самолет главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Сербию. Эксперт подчеркнул, что после инцидента с главой МИД РФ черногорцев осталось «два грузовика», передает Радио Sputnik.

По словам Евстафьева, еще в свое время великий русский писатель Федор Достоевский писал, что «не будет у России таких ненавистников, как все эти славянские племена», которых мы освободили.

«Они снова хотят быть рабами, ну что мы можем сделать. Видимо, они были счастливы в своем рабстве под турками, под австрийцами, под немцами. Мы дали им возможность быть ответственными за свою судьбу. И как они этим правом воспользовались?» — раскрыл политолог неприятную для Черногории правду. 

Ранее сообщалось, что международные организации, в число которых входит ООН и ОБСЕ, недостаточно реагируют на проявления русофобии на Западе. К такому выводу пришел глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, пишет RT.

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RusNewsToday24
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