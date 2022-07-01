Политолог Евстафьев разглядел за улыбками лидеров G7 панику из-за России

«Им начинает быть страшно. Они, конечно, хохотали и собирались свои бицепсы-трицепсы показывать. Но вообще-то до них начинает доходить, что они у той черты, где сами начнут платить. Им сейчас страшно нужна ничья в отношениях с нами. Они ее потом объявят победой», — полагает Евстафьев.