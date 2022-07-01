Политолог Евстафьев разглядел за улыбками лидеров G7 панику из-за России

Шутки и остроты лидеров стран «Большой семерки» на минувшем саммите плохо скрывали истинное настроение Запада — панику из-за отсутствия плана по сдерживанию России, заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передает ФБА «Экономика сегодня».
Лидеры «цивилизованного мира» пытались предать непринужденность своим встречам, активно шутили о России, снимали пиджаки и всячески демонстрировали расслабленность. Поскольку странное поведение участников саммита G7 бросалось, можно сделать вывод, что за их показным юмором скрывались крайне невеселые настроения, вызванные бессилием перед РФ.
«Им начинает быть страшно. Они, конечно, хохотали и собирались свои бицепсы-трицепсы показывать. Но вообще-то до них начинает доходить, что они у той черты, где сами начнут платить. Им сейчас страшно нужна ничья в отношениях с нами. Они ее потом объявят победой», — полагает Евстафьев.
Западный мир прекрасно понимает, что Россия имеет все, чтобы изменить глобальный миропорядок. Именно поэтому уже на бумаге декламирует Москву «противником №1».
«Мы страшны, потому что Россия, в отличие от Китая, изначально содержала в себе возможность реализации своего глобального потенциала. У нас есть и культура, и ресурсы, и военная сила, и опыт создания уникальных альтернативных Западу политических институтов. Здесь история очень простая, и именно поэтому мы — самый главный враг», — констатировал политолог.
Ранее сообщалось, что президенту США Джо Байдену пришлось досрочно покинуть саммит «Большой семерки».