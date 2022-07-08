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Политолог Евстафьев: отставка Джонсона подтвердила кризис британской государственности

Политолог Евстафьев: отставка Джонсона подтвердила кризис британской государственности
Ian Davidson/Keystone Press Agency/Globallookpress

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона является показателем кризиса государственности. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Евстафьев.

По его словам, родовая знать Соединенного Королевства всегда делала так, что имя премьер-министра всегда было вторичным после государства, передает радио Sputnik. Однако Джонсону удалось нарушить все писаные и неписаные правила и нормы, считает политолог.

«В чем сила Бориса Джонсона? Он игнорирует именно неписанные правила. На все неписанные правила и нормы ему плевать. Рискну сказать, что мы наблюдаем крупнейший кризис британской государственности с конца тридцатых годов прошлого века», — отметил Евстафьев.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй зажигательно отплясывала на музыкальном фестивале после новости о том, что ее преемник Борис Джонсон подал в отставку.

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