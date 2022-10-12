Политолог Евсеев посоветовал Пугачевой не возвращаться в Россию из-за слов «о холопах и рабах»

Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой о признании ее вслед за мужем иноагентом, после чего начала подготовку своего отъезда из России. Примадонна выставила на продажу замок в деревне Грязь и забрала документы детей из гимназии. После того как певица улетела в Израиль, в ее социальных сетях появился пост, в котором она высказалась насчет всех, кто осуждал ее действия. Певица заявила: она рада тому, что ее ненавидят люди, которых она «сама терпеть не могла» и назвала россиян «холопами, которые стали рабами».