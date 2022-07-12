Политолог Евсеев объяснил, почему Варум и Агутин должны быть в черном списке звезд

Политолог Дмитрий Евсеев призвал включить певцов Анжелику Варум и Леонида Агутина в черный список звезд России.
Он отметил, что первой критиковать Россию в свете спецоперации на Украине в защиту мирного населения Донбасса стала исполнительница хита «Зимняя вишня». Затем подключился ее супруг, который также оскорбительно высказался о родной стране.
Политолог напомнил, что артисты уже давно живут за пределами родины, но почему-то продолжают зарабатывать на россиянах. По его мнению, у таких звезд нет никакого морального права критиковать Москву и что-то требовать от властей, пишет Solenka.info.
Пару дней назад Агутин оказался в центре внимания из-за концерта в Миассе. Местный житель забрался на сцену и подошел к артисту, когда тот исполнял песню. Агутин без промедления оттолкнул поклонника.