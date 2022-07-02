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Политолог Джаралла назвал главный козырь ВС РФ в Калининграде в случае конфликта с НАТО

Политолог Джаралла назвал главный козырь ВС РФ в Калининграде в случае конфликта с НАТО
globallookpress.com Pravda Komsomolskaya Russian Look

Калининградская область имеет большое стратегическое значение в случае начала конфликта между НАТО и РФ, при этом российская армия обладает мощным козырем против западных вооруженных сил. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла, передает «Журналистская правда».

Североатлантический альянс пытается превратить Балтийское море в свое внутренне озеро за счет принятия в состав НАТО Финляндии и Швеции, заявили аналитики турецкого издания Yeni Safak.

Джаралла сообщил, что ВС РФ смогут парировать любые угрозы российской безопасности в Балтийском регионе размещением ядерного оружия в Калининградской области. В таком случае эксклав станет неприступной крепостью для сил НАТО, подчеркнул политолог.

Ранее RT рассказал о вовлеченности НАТО в продолжающийся острый кризис на Украине.

Джаралла калининградская область НАТО ядерное оружие
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RusNewsToday24
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