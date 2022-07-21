Политолог Дудчак прокомментировал падение курса гривны

Политолог и экономист Александр Дудчак назвал падение курса гривны на 25% закономерным развитием событий. При этом он добавил, что деградация украинской экономики происходила еще до спецоперации ВС РФ, передает телеканал «360».
По словам Дудчака, украинская экономика функционировала за счет ее граждан, которые уехали на заработки за границу. Сейчас они целыми семьями переехали в другие страны и больше не приносят денег в бюджет Украины, экономика которой работает ограниченно.
«Это связано даже не только с СВО, деградация экономики шла давно, так как терялись все отрасли и производства. Сейчас поступления валюты резко сократились. Так что это было вполне ожидаемо. Сейчас я уже не знаю, что поможет украинскому бизнесу», — отметил Дудчак.
Обвал курса гривны продолжится, считает экономист.
Лишение украинского олигарха Игоря Коломойского гражданства Украины говорит о том, что на Украине начался политический террор, заявил политолог Армен Гаспарян. Об этом сообщает URA.ru.