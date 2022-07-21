Политолог Дудчак прокомментировал падение курса гривны

«Это связано даже не только с СВО, деградация экономики шла давно, так как терялись все отрасли и производства. Сейчас поступления валюты резко сократились. Так что это было вполне ожидаемо. Сейчас я уже не знаю, что поможет украинскому бизнесу», — отметил Дудчак.