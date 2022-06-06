Политолог Дудчак отреагировал на хамское поведение украинского посла в Германии Мельника

«Это еще говорит о том, насколько без уважения относятся к Германии. Потому что очевидно даже для Украины, что Германия — страна, не обладающая суверенитетом, действует вопреки своим же интересам. То, что Германия не поставляет виды вооружения, на которых настаивает Украина, это еще какие-то остатки здравого смысла у руководства Германии остаются. Украинский посол продолжает хамить. Никто ему рот закрыть не может. С ним продолжают встречаться», — заметил политолог.