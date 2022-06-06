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Политолог Дудчак отреагировал на хамское поведение украинского посла в Германии Мельника

Политолог Дудчак отреагировал на хамское поведение украинского посла в Германии Мельника
globallookpress.com/imago stock&people

Политолог Александр Дудчак возмущен тем, что украинскому послу в Германии Андрею Мельнику не могут «закрыть рот», пишет Life.ru.

Политолог недоумевает, почему в Германии терпят беспардонное поведение украинского дипломата и позволяют делать хамские заявления. Так, недавно Мельник назвал позором нежелание Германии поставлять Киеву танки Leopard 1 и боевые машины пехоты Marder.

«Это еще говорит о том, насколько без уважения относятся к Германии. Потому что очевидно даже для Украины, что Германия — страна, не обладающая суверенитетом, действует вопреки своим же интересам. То, что Германия не поставляет виды вооружения, на которых настаивает Украина, это еще какие-то остатки здравого смысла у руководства Германии остаются. Украинский посол продолжает хамить. Никто ему рот закрыть не может. С ним продолжают встречаться», — заметил политолог.

Дудчак отметил, что украинцы поверили в собственную исключительность, как во власти, так и простые граждане. Вместе с этим украинцы демонстрируют хамское поведение по отношению ко всем вокруг, будто «новогодняя елка, под которой все должны водить хоровод и складывать подарки».

андрей мельник Германия дудчак Украина
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