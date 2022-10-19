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Политолог Дробницкий: простым американцам грозит крах бюджета в условиях роста инфляции

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piqsels.com

Финансовое положение простых американцев становится все более сложным. Дальнейший рост инфляции может обернуться крахом семейного бюджета, предупредил специалист по американской внешней и внутренней политике Дмитрий Дробницкий.

В сложившейся ситуации становится все более очевидным выход из зоны комфорта. Однако существуют и чисто физические проблемы, связанные с потерей привычных условий жизни. Люди просто лишаются возможности делать какие-то важные вещи, приводит слова политолога ИА SM-News.

«Например, доехать до работы, отвезти детей в школу», — уточнил он.

По мнению Дробницкого, уже близок тот рубеж, за которым рост инфляции приобретет критический характер для обычных граждан США. У большинства из них рушится весь бюджет, хотя жилье и автомобили зачастую покупаются с помощью кредитов.

инфляция США Экономика США
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