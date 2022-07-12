Лишь с помощью истребления неонацистов на всей планете Россия сможет изменить мировой порядок. Такой вывод сделал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт в беседе с корреспондентом «Украина.ру» отметил, что успешного завершения российской спецоперации на Украине недостаточно для того, чтобы Россия установила порядок «в своем микрорегионе».
«Никакой Таджикистан не будет нас слушать, пока нацики будут стрелять. Надо сделать так, чтобы сначала всем стало больно, а потом мы бы навели порядок. Это даже не обсуждается», — подчеркнул он.
Ранее Верховный суд Крыма признал, что националисты во время оккупации полуострова в годы Великой Отечественной войны занимались геноцидом. Об этом пишет RT.