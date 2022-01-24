Вашингтон способствует гибели собственной страны и других государств своей «самойбийственной» антироссийской политикой. Об этом заявил доктор политических наук, бывший сотрудник французской разведки Эрик Денесе в интервью изданию Atlantico.

Кризис вокруг Украины с самого начала провоцировали западные страны, отметил он. Первым шагом стало то, что США позволили свергнуть демократически избранного президента Виктора Януковича. При этом, по словам Денесе, Запад всячески пренебрегал ценностями и правилами, которые активно навязывает всему миру. Госпереворот же привел к русофобии, что стало «непременным способом существования США и НАТО». Однако твердая позиция РФ раз за разом вынуждала Соединенные Штаты возвращаться за стол переговоров.

«Похоже, они с опозданием поняли, что не смогут заставить Москву отступить и что они понесут ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителям», — отметил Денесе.

По мнению политолога, сейчас Вашингтон пытается максимально отдалить Европу от России. В связи с этим в настоящий момент цель Запада — сохранить свое влияние на ЕС, чтобы целесообразность действий США не вызывала сомнения.

«Все наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству. Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого», — добавил экс-разведчик.

Москва не раз отрицала все обвинения в «российской агрессии». По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, подобные заявления Запад использует в качестве предлога для размещения военной техники НАТО у рубежей РФ.

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