Политолог Данюк: поражение Украины станет стратегическим провалом США и НАТО

США и НАТО пытаются дистанцироваться от прямого участия в конфликте на Украине, потому что осознают негативные итоги такого шага. Такую точку зрения высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.
По словам эксперта, нежелание США и их союзников по Североатлантическому альянсу ассоциироваться с украинским конфликтом вполне обоснованно, так как в Вашингтоне осознают, что, сделав рискованный шаг, нанесут непоправимый ущерб своему имиджу. Даже оппоненты Москвы понимают, что Украина в этом противостоянии потерпит поражение, поэтому США и НАТО не хотят быть напрямую втянутыми в противостояние со «стопроцентными рисками».
«Вашингтон и Североатлантический альянс, которые оказывают колоссальную военную поддержку Киеву, в этом случае тоже потерпят поражение. А для имиджа США и НАТО, а также в целом для их позиционирования на мировой арене это станет огромным стратегическим провалом», — цитирует Данюка RT.
При этом эксперт добавил, что коллективный Запад и на словах пытается дистанцироваться от украинского конфликта, поскольку опасается асимметричного ответа России на действия США и их союзников по НАТО из-за поставок вооружений киевскому режиму.