Политолог Данюк: поражение Украины станет стратегическим провалом США и НАТО

По словам эксперта, нежелание США и их союзников по Североатлантическому альянсу ассоциироваться с украинским конфликтом вполне обоснованно, так как в Вашингтоне осознают, что, сделав рискованный шаг, нанесут непоправимый ущерб своему имиджу. Даже оппоненты Москвы понимают, что Украина в этом противостоянии потерпит поражение, поэтому США и НАТО не хотят быть напрямую втянутыми в противостояние со «стопроцентными рисками».