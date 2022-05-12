    В тренде

    Политолог Данилов: Лондон и Вашингтон наживаются на военной помощи Киеву

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Политолог Данилов: Лондон и Вашингтон наживаются на военной помощи Киеву

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com

    США и Великобритания наживаются на военной поддержке Украине при помощи коррупционных схем. В этом уверен политолог Павел Данилов.

    Ратующие за Украину страны на самом деле используют ее ради собственного обогащения. Так, Вашингтон и Лондон выделяют Киеву определенные средства, но большую часть оставляют себе. В карманах чиновников в итоге остается до 80% от суммы, которая направляется Украине.

    «До украинского бюджета эти средства фактически не доходят. Они все оседают в офшорах на счетах коррупционеров», — пояснил политолог. 

    Случаи взяточничества можно увидеть уже и на местах в Киеве. Так что выделенная изначально сумма практически не доходит до истинных получателей. По словам Данилова, «коррупционные схемы буквально везде, где есть деньги».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »