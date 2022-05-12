Политолог Данилов: Лондон и Вашингтон наживаются на военной помощи Киеву

Ратующие за Украину страны на самом деле используют ее ради собственного обогащения. Так, Вашингтон и Лондон выделяют Киеву определенные средства, но большую часть оставляют себе. В карманах чиновников в итоге остается до 80% от суммы, которая направляется Украине.