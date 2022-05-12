Политолог Данилов: Лондон и Вашингтон наживаются на военной помощи Киеву

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США и Великобритания наживаются на военной поддержке Украине при помощи коррупционных схем. В этом уверен политолог Павел Данилов.
Ратующие за Украину страны на самом деле используют ее ради собственного обогащения. Так, Вашингтон и Лондон выделяют Киеву определенные средства, но большую часть оставляют себе. В карманах чиновников в итоге остается до 80% от суммы, которая направляется Украине.
«До украинского бюджета эти средства фактически не доходят. Они все оседают в офшорах на счетах коррупционеров», — пояснил политолог.
Случаи взяточничества можно увидеть уже и на местах в Киеве. Так что выделенная изначально сумма практически не доходит до истинных получателей. По словам Данилова, «коррупционные схемы буквально везде, где есть деньги».
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