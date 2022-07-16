Политолог Быстрицкий считает, что волна отставок европейских лидеров продолжится

Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий считает, что отставки европейских лидеров еще не закончились.
Он заявил, что волна уходов с постов продолжится. Более того, ЕС грозит столкновение с политическими трудностями, отметил Быстрицкий. Своим мнением политолог поделился в ходе общения с «Лентой.ру».
«Потрясения будут в Италии, Испании, Северной Европе и прежде всего в Великобритании, где мы ждем нового премьера», — подчеркнул эксперт.
Ранее Daily Express сообщил, что президент Соединенных Штатов Джозеф Байден не стал отдавать дань уважения покидающему пост премьер-министра Великобритании Борису Джонсону.