Политолог Брутер: отмазки Байдена о «злом Путине» не помогут избежать ответа перед американцами

«Тезисы о том, что

“виноват президент России”, американской администрации использовать

бесполезно. Жители США с Путина “спросить” не могут, поэтому делают

это с Байдена — вот почему его рейтинг все время падает. Американцам все равно,

кто виноват в инфляции. Виноват Путин? Отлично! Но они с Путиным не общаются.

Если глава США может решить этот вопрос с Путиным, пусть решает. Если нет, они

будут спрашивать с демократов», — заключил политолог.