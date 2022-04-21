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    Политолог Брутер: отмазки Байдена о «злом Путине» не помогут избежать ответа перед американцами

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Политолог Брутер: отмазки Байдена о «злом Путине» не помогут избежать ответа перед американцами

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    Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency

    Американцы не верят заявлениям своего
    президента Джо Байдена о том, что в росте цен на топливо виноват глава России
    Владимир Путин. По словам политолога Владимира Брутера, Белому дома придется
    отвечать за скачок цен.

    Эксперт напомнил, что Байден пока не добился успехов ни в одной
    сфере, за которые якобы борется.

    «Плохие результаты
    в Афганистане, Сирии, Ираке и на Украине говорят о том, что он потерпел некие
    поражения. Или где-то готов их потерпеть. Ситуация неблагоприятная», — сказал
    Брутер изданию «ПолитЭксперт».

    Даже если бы военная операция России повлияла на американскую
    экономику, граждане США все равно призвали бы к ответу собственные власти. Именно
    неосмотрительные шаги администрации, а не «злой Путин», привели к кризису.

    «Тезисы о том, что
    “виноват президент России”, американской администрации использовать
    бесполезно. Жители США с Путина “спросить” не могут, поэтому делают
    это с Байдена — вот почему его рейтинг все время падает. Американцам все равно,
    кто виноват в инфляции. Виноват Путин? Отлично! Но они с Путиным не общаются.
    Если глава США может решить этот вопрос с Путиным, пусть решает. Если нет, они
    будут спрашивать с демократов», — заключил политолог.

    Вашингтон в последнее время столкнулся с инфляцией и небывалым ростом
    цен. По данным издания The National Interest, у 20% американцев
    деньги заканчиваются до момента получения зарплаты.

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