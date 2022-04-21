Политолог Брутер: отмазки Байдена о «злом Путине» не помогут избежать ответа перед американцами

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Американцы не верят заявлениям своего
президента Джо Байдена о том, что в росте цен на топливо виноват глава России
Владимир Путин. По словам политолога Владимира Брутера, Белому дома придется
отвечать за скачок цен.
Эксперт напомнил, что Байден пока не добился успехов ни в одной
сфере, за которые якобы борется.
«Плохие результаты
в Афганистане, Сирии, Ираке и на Украине говорят о том, что он потерпел некие
поражения. Или где-то готов их потерпеть. Ситуация неблагоприятная», — сказал
Брутер изданию «ПолитЭксперт».
Даже если бы военная операция России повлияла на американскую
экономику, граждане США все равно призвали бы к ответу собственные власти. Именно
неосмотрительные шаги администрации, а не «злой Путин», привели к кризису.
«Тезисы о том, что
“виноват президент России”, американской администрации использовать
бесполезно. Жители США с Путина “спросить” не могут, поэтому делают
это с Байдена — вот почему его рейтинг все время падает. Американцам все равно,
кто виноват в инфляции. Виноват Путин? Отлично! Но они с Путиным не общаются.
Если глава США может решить этот вопрос с Путиным, пусть решает. Если нет, они
будут спрашивать с демократов», — заключил политолог.
Вашингтон в последнее время столкнулся с инфляцией и небывалым ростом
цен. По данным издания The National Interest, у 20% американцев
деньги заканчиваются до момента получения зарплаты.