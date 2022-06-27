Политолог Бредихин: европейские лидеры не вправе делать одолжения России при посещении G20

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление, что если осенью на встречу «Большой двадцатки» (G20) приедет президент РФ Владимир Путин, то это не станет для нее причиной, чтобы бойкотировать саммит. Комментируя слова председателя ЕК, Бредихин отметил, что лидер России вряд ли ориентируется на желания западных политиков.