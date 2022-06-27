Политолог Бредихин: европейские лидеры не вправе делать одолжения России при посещении G20

Европейские лидеры не вправе делать одолжения России, заявил кандидат исторических наук, научный руководитель «Центра этнических и международных исследований» Антон Бредихин.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление, что если осенью на встречу «Большой двадцатки» (G20) приедет президент РФ Владимир Путин, то это не станет для нее причиной, чтобы бойкотировать саммит. Комментируя слова председателя ЕК, Бредихин отметил, что лидер России вряд ли ориентируется на желания западных политиков.
«Уверен, что Владимир Путин туда просто не поедет. Зачем ему это нужно? Поехать, чтобы послушать всякие европейские глупости. Ерунда какая-то! Поэтому хочет Урсула фон дер Ляйен не хочет бойкотировать осенний саммит «Группы двадцати» (G20) — нашему президенту все равно», — отметил Бредихин.
Осенний саммит «Группы двадцати» должен пройти 15-16 ноября на острове Бали. Это будет 17-я встреча лидеров стран G20. Этот саммит станет первым для канцлера ФРГ Олафа Шольца. Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на встречу глав «Большой двадцатки» в качестве гостя.