Политолог Бортник: Украину никто не берет и не возьмет в НАТО

Политолог Бортник: Украину никто не берет и не возьмет в НАТО Новости
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Присоединение Украины к НАТО выглядит сейчас как «нереальный путь», считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Мнением политолог поделился в эфире телеканала «Наш». Бортник напомнил, что Украину «никто не берет и не возьмет» в Североатлантический альянс. Вступить в НАТО страна сможет только по частям, считает специалист.

«Нас туда никто не берет и не возьмет. Более того, в НАТО мы можем вступить только по частям. А мы хотим жить единой страной, на всей территории, одним народом», — заявил Бортник.

Политолог ранее уже рассуждал о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс. Недавно Бортник заявил, что на этом направлении реальных перспектив для Киева не видит. По мнению политолога, «техническое» вступление Украины в НАТО возможно лишь в случае «экстремального обострения отношений между Россией и Западом».

 
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