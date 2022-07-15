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Политолог Богданов провел параллель между вице-президентом США Харрис и Хрущевым

Политолог Богданов провел параллель между вице-президентом США Харрис и Хрущевым
globallookpress.com/ Yuri Gripas – Pool via CNP/Keystone Press Agency

Вице-президент США Камала Харрис «глупит на банкетах», может выпить вина и станцевать. Такую характеристику ей дал политолог Валентин Богданов.

Эксперт провел параллель между Харрис и советским государственным деятелем Никитой Хрущевым. Богданов сравнил двух политиков после выступления американского вице-президента об абортах и экономической ситуации в стране.

«Она далеко пойдет. Я стал ее сравнивать с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Она глупит на банкетах, может вина выпить, станцевать», — процитировали политолога в издании ИА SM-News.

Ранее Харрис выступила с речью о важности демократического процесса. Она отметила, что это подчеркивает важность выборов и «того, кто будет избран в контексте того, кого избирают».

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