Политолог Богданов провел параллель между вице-президентом США Харрис и Хрущевым

Вице-президент США Камала Харрис «глупит на банкетах», может выпить вина и станцевать. Такую характеристику ей дал политолог Валентин Богданов.
Эксперт провел параллель между Харрис и советским государственным деятелем Никитой Хрущевым. Богданов сравнил двух политиков после выступления американского вице-президента об абортах и экономической ситуации в стране.
«Она далеко пойдет. Я стал ее сравнивать с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Она глупит на банкетах, может вина выпить, станцевать», — процитировали политолога в издании ИА SM-News.
Ранее Харрис выступила с речью о важности демократического процесса. Она отметила, что это подчеркивает важность выборов и «того, кто будет избран в контексте того, кого избирают».