Политолог Блохин: США бойкотируют встречи G20 в надежде отрезать Россию от остального мира

«Они хотят сколотить коалицию против России не только из западных стран, но и во всем мире. Вашингтон намерен настроить все мировое сообщество против РФ. Но у многих стран тоже есть голова на плечах. Например, Индонезия показывает свою политическую субъектность, отказываясь от бойкота против РФ в рамках G20. И это заслуживает уважения», — добавил Блохин.