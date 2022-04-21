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    Политолог Блохин: США бойкотируют встречи G20 в надежде отрезать Россию от остального мира

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Политолог Блохин: США бойкотируют встречи G20 в надежде отрезать Россию от остального мира

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    Федеральное агентство новостей

    Политолог, научный сотрудник Центра исследования проблем
    безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал попытку США бойкотировать
    присутствие РФ на саммите «группы двадцати». По мнению эксперта, Вашингтон
    таким образом намерен подтолкнуть к бойкоту и другие страны G20.

    Блохин в интервью телеканалу RT рассказал, что одной из целей США является изоляция России
    на международной арене, и бойкот мероприятия G20 как раз на это и направлен.

    «Цель Вашингтона ясна — это изоляция РФ. Только им надо посмотреть на географическую карту мира, чтобы понять: такую страну, как Россия, да ещё и в связке с Китаем, Индией, не получится изолировать. США, не понимая этого, хотят вытолкнуть РФ из мировой политики, экономики, множества организаций и форматов, включая G20. Но без России решить мировые проблемы невозможно», — рассказал Блохин.

    Политолог Блохин: США бойкотируют встречи G20 в надежде отрезать Россию от остального мира
    prt scr russian.rt.com/Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»

    Эксперт подчеркнул, что далеко не все страны поддадутся политической
    воле Вашингтона, который намерен «оторвать Россию» от остального мира. США
    давят на Китай, Индию и другие страны и пытаются подорвать межгосударственные
    связи, основанные на взаимном интересе. Однако санкционный инструментарий Белого
    дома почти исчерпал себя.

    «Они хотят сколотить коалицию против России не только из западных стран, но и во всем мире. Вашингтон намерен настроить все мировое сообщество против РФ. Но у многих стран тоже есть голова на плечах. Например, Индонезия показывает свою политическую субъектность, отказываясь от бойкота против РФ в рамках G20. И это заслуживает уважения», — добавил Блохин.

    Политолог подчеркнул, что США продолжат курс на
    дискредитацию РФ на международной арене и для этого будут вести «хитрую игру»
    на дипломатическом поле.

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