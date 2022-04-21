Политолог Блохин: США бойкотируют встречи G20 в надежде отрезать Россию от остального мира

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Политолог, научный сотрудник Центра исследования проблем
безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал попытку США бойкотировать
присутствие РФ на саммите «группы двадцати». По мнению эксперта, Вашингтон
таким образом намерен подтолкнуть к бойкоту и другие страны G20.
Блохин в интервью телеканалу RT рассказал, что одной из целей США является изоляция России
на международной арене, и бойкот мероприятия G20 как раз на это и направлен.
«Цель Вашингтона ясна — это изоляция РФ. Только им надо посмотреть на географическую карту мира, чтобы понять: такую страну, как Россия, да ещё и в связке с Китаем, Индией, не получится изолировать. США, не понимая этого, хотят вытолкнуть РФ из мировой политики, экономики, множества организаций и форматов, включая G20. Но без России решить мировые проблемы невозможно», — рассказал Блохин.
Эксперт подчеркнул, что далеко не все страны поддадутся политической
воле Вашингтона, который намерен «оторвать Россию» от остального мира. США
давят на Китай, Индию и другие страны и пытаются подорвать межгосударственные
связи, основанные на взаимном интересе. Однако санкционный инструментарий Белого
дома почти исчерпал себя.
«Они хотят сколотить коалицию против России не только из западных стран, но и во всем мире. Вашингтон намерен настроить все мировое сообщество против РФ. Но у многих стран тоже есть голова на плечах. Например, Индонезия показывает свою политическую субъектность, отказываясь от бойкота против РФ в рамках G20. И это заслуживает уважения», — добавил Блохин.
Политолог подчеркнул, что США продолжат курс на
дискредитацию РФ на международной арене и для этого будут вести «хитрую игру»
на дипломатическом поле.