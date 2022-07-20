Политолог Безпалько оценил численность украинской группировки, противостоящей ВС РФ

«Зеленский же заявлял, что там вообще под ружьем скоро будет миллион человек. Даже если это не миллион человек, то, по оценкам некоторых специалистов, все вооруженные формирования – примерно до шестисот тысяч человек. У нас нет такой группировки на Украине», — заявил Безпалько в беседе с «Украина.ру».