Численность украинской армии превосходит группировку ВС РФ, задействованную в спецоперации, сказал политолог Богдан Безпалько.
По его словам, Россия ведет бои в ходе спецоперации силами армии мирного времени. То есть, она кратно меньше, чем те силы, которыми располагает Украина.
«Зеленский же заявлял, что там вообще под ружьем скоро будет миллион человек. Даже если это не миллион человек, то, по оценкам некоторых специалистов, все вооруженные формирования – примерно до шестисот тысяч человек. У нас нет такой группировки на Украине», — заявил Безпалько в беседе с «Украина.ру».
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев планирует мобилизовать до миллиона бойцов. Правительство намерено вернуть стране южные территории, которые освободили ВС РФ.