Политолог Батюк: Киев продержится не больше месяца без военной помощи США

Профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ Владимир Батюк заявил, что отказ Вашингтона предоставлять неограниченную помощь Киеву может оказаться фатальным для украинской армии, передает РИА Новости.
«Естественно, сокращение военной помощи может иметь самые негативное последствие для Украины», — уверен эксперт.
По словам политолога, в США сообщали о том, что если военная помощь с Запада прекратится, то ВСУ продержатся не больше месяца.
«Этот пример может оказаться заразительным для партнеров и союзников США, которые и без того уже жалуются на тяготы вот этой ничем не ограниченной поддержки Украины», — подчеркнул Батюк.
Напомним, что лидер республиканского меньшинства палаты представителей США Кевин МакКарти заявил, что партия не будет предоставлять неограниченную помощь Украине в случае победы на выборах.