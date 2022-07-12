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Политолог Баширов заявил, что преимущество Литвы станет ее проклятьем из-за блокады Калининграда

Политолог Баширов заявил, что преимущество Литвы станет ее проклятьем из-за блокады Калининграда
Федеральное агентство новостей

Вильнюс не только не спешит снимать блокаду с Калининградской области, но и расширяет список товаров, запрещенных для транзита. Политолог Марат Баширов убежден, что Литва самостоятельно превращает свое преимущество транспортного хаба Восточной Европы в проклятье, пишет «ПолитПазл».

Напомним, недавно Литва расширила список товаров, которые запрещено перевозить через ее территорию из-за действия санкций. В новый перечень попали спиртосодержащие краски, сам спирт, древесина и бетон.

По словам главы Калининградской области Антона Алиханова, речь идет о реализации изначального плана Вильнюса, который подразумевал поэтапное расширение черного списка товаров для транзита.

Политолог Сергей Марков отметил, что ультиматум, поставленный Вильнюсу Москвой, уже истекает. Учитывая недавние переговоры президентов России и Белоруссии, можно ожидать ассиметричный ответ. Литву ждут серьезнейшие неприятности, добавил политолог Марат Баширов.

«Прибалтика будет полностью блокирована с суши. Ни ж/д, ни авто. То, что было ее преимуществом, станет ее проклятием. Ах да, и уходя, свет не забудьте погасить», — прокомментировал Баширов.

Ранее израильский политолог Яков Кедми объяснил, что у Литвы только два варианта решения вопроса с блокадой Калининграда: через Сергея Лаврова или Сергея Шойгу.

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