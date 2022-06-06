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Политолог Баширов указал на признаки скорого начала тайной операции польских спецслужб на Украине

Политолог Баширов указал на признаки скорого начала тайной операции польских спецслужб на Украине
youtube.com / Интернет-газета «Реальное время»

Польша проводит подготовку 70-тысячной армии совместно с ВСУ на своих полигонах. Об этом сообщает российский политолог Марат Баширов со ссылкой на свои источники.

По его мнению, власти Варшавы готовят военную спецоперацию на украинской территории. В группировку военных входят солдаты регулярной польской армии, силовики и полицейские со стороны ВСУ. Целью операции станет аннексия западных земель Украины – Львовщины и Волынщины, считает эксперт.

«Варшава готовит военное мероприятие для оккупации западных украинских регионов под предлогом якобы проведения миротворческой спецоперации», — комментирует Баширов.

Ранее политолог Андрей Суздальцев спрогнозировал реакцию НАТО в случае столкновения Польши с Россией. Подробнее пишет издание “Царьград“.

Баширов варшава Польша Украина
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