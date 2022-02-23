Политолог Баширов: Россия хочет избежать сценария с гибелью тысяч людей в Донбассе

Россия хочет избежать сценария на территории Донбасса с разрушениями и гибелью тысяч людей. Соответствующей информацией поделился политолог Марат Баширов.

Политический аналитик заявил, что Россия при одобрении права на оказание военной поддержки Луганской и Донецкой народным республикам действовала в правовой области. По словам Баширова, этот факт крайне важен для соблюдения международных норм. На территории Донбасса идет развитие самого критического сценарий, а войска Украины планируют вводить тяжелую технику в города, отметил эксперт, чьи слова передает ФАН.

Специалист добавил, что эти конфликты будут причиной разрушения и гибели тысяч людей. По словам политического аналитика, Россия пытается избежать этого. Однако для появления у Москвы юридических оснований оказывать военную поддержку ЛНР и ДНР Кремль должен был пройти процедуру признания республик.

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, поскольку Украина саботировала минские договоренности. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает RT.

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