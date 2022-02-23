Политолог Баширов: Россия хочет избежать сценария с гибелью тысяч людей в Донбассе

Политолог Баширов: Россия хочет избежать сценария с гибелью тысяч людей в Донбассе Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Россия хочет избежать сценария на территории Донбасса с разрушениями и гибелью тысяч людей. Соответствующей информацией поделился политолог Марат Баширов.

Политический аналитик заявил, что Россия при одобрении права на оказание военной поддержки Луганской и Донецкой народным республикам действовала в правовой области. По словам Баширова, этот факт крайне важен для соблюдения международных норм. На территории Донбасса идет развитие самого критического сценарий, а войска Украины планируют вводить тяжелую технику в города, отметил эксперт, чьи слова передает ФАН.

Специалист добавил, что эти конфликты будут причиной разрушения и гибели тысяч людей. По словам политического аналитика, Россия пытается избежать этого. Однако для появления у Москвы юридических оснований оказывать военную поддержку ЛНР и ДНР Кремль должен был пройти процедуру признания республик.

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, поскольку Украина саботировала минские договоренности. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает RT.

 
загрузка...
 
Баширов ДНР ЛНР Украина
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru