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Политолог Баширов: Путин на ПМЭФ-2022 объявил о создании нового мира

Политолог Баширов: Путин на ПМЭФ-2022 объявил о создании нового мира
Prt Scr youtube.com / Интернет-газета «Реальное время»

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) фактически заявил о формировании нового мирового порядка, уверен политолог Марат Баширов.

Эксперт обратил внимание на мнение лидера, что Россия поворачивается к внутреннему рынку, а старый мир уничтожается. Политолог дал интервью изданию «Украина.ру».

«Фактически, было сделано заявление о начале мирового национального освободительного движения для многих стран. Что старый мир, в котором есть люди второго сорта, а есть первого сорта — этого больше не будет», — пояснил Баширов мысль о зарождении нового мира.

В будущем выживут те государства, которые готовы отстаивать свой национальный суверенитет. Другие страны исчезнут, убежден эксперт.

«Все остальные будут просто поглощены всеми остальными, кто будет стремиться к этому. Соответственно то, что сейчас происходит с Европой — это поглощение Европы американцами», — добавил он.

Напомним, что ПМЭФ-2022 стал юбилейным. В работе форума принимали участие представители более 140 стран.

Баширов пмэф-2022 Путин
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RusNewsToday24
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