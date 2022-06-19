Политолог Баширов: Путин на ПМЭФ-2022 объявил о создании нового мира

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) фактически заявил о формировании нового мирового порядка, уверен политолог Марат Баширов.
Эксперт обратил внимание на мнение лидера, что Россия поворачивается к внутреннему рынку, а старый мир уничтожается. Политолог дал интервью изданию «Украина.ру».
«Фактически, было сделано заявление о начале мирового национального освободительного движения для многих стран. Что старый мир, в котором есть люди второго сорта, а есть первого сорта — этого больше не будет», — пояснил Баширов мысль о зарождении нового мира.
В будущем выживут те государства, которые готовы отстаивать свой национальный суверенитет. Другие страны исчезнут, убежден эксперт.
«Все остальные будут просто поглощены всеми остальными, кто будет стремиться к этому. Соответственно то, что сейчас происходит с Европой — это поглощение Европы американцами», — добавил он.
Напомним, что ПМЭФ-2022 стал юбилейным. В работе форума принимали участие представители более 140 стран.