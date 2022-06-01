Политолог Баширов предрек переворот на Украине с последующей ликвидацией Зеленского

Он рассказал, что сейчас на Украине наблюдается обстановка, при которой представители СБУ, ВСУ, офиса президента и западные кураторы не могут прийти к единому соглашению. По мнению Баширова, в конечном итоге нынешнее правительство страны может утратить свою власть.