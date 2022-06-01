Политолог Баширов предрек переворот на Украине с последующей ликвидацией Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского может настигнуть ликвидация вследствие военного переворота в стране. Такое мнение высказал российский политолог Марат Баширов в беседе с MK.RU.
Он рассказал, что сейчас на Украине наблюдается обстановка, при которой представители СБУ, ВСУ, офиса президента и западные кураторы не могут прийти к единому соглашению. По мнению Баширова, в конечном итоге нынешнее правительство страны может утратить свою власть.
При этом руководство страны боится потенциального бунта силового блока. Политолог отметил, что это подтверждает кадровая чистка, начатая Зеленским. Баширов выразил уверенность, что если российские войска начнут продвижение на запад Украины, местные силовики могут ликвидировать президента страны.