Политолог Бальбек ответил представителю Зеленского на угрозы «присоединить» Крым силой

«Я, конечно, допускаю, что планы военной операции против Крыма разрабатывают, но здесь, что называется, руки коротки. И все мы привыкли к тому, что громкие милитаристские заявления на Украине делают люди, которые отродясь автомат не держали», — цитирует политолога РИА Новости.