Новости0

Политолог Бальбек ответил представителю Зеленского на угрозы «присоединить» Крым силой

Политолог Бальбек ответил представителю Зеленского на угрозы «присоединить» Крым силой
flickr.com / Maxim Massalitin / CC BY-SA 2.0

Говорить о возможности «присоединить» Крым военным путем может лишь человек, который никогда не держал оружие в руках. Об этом заявил политолог Руслан Бальбек, комментируя заявление представителя президента Украины Тамилы Ташевой.

Представитель украинского президента Владимира Зеленского ранее заявила о пересмотре Киевом своих подходов к полуострову после начала спецоперации РФ. По ее словам, теперь Украина намерена добиваться Крыма военным путем, а также планирует упразднить особый статус Севастополя.

«Я, конечно, допускаю, что планы военной операции против Крыма разрабатывают, но здесь, что называется, руки коротки. И все мы привыкли к тому, что громкие милитаристские заявления на Украине делают люди, которые отродясь автомат не держали», — цитирует политолога РИА Новости.

Бальбек считает, что поставки иностранного вооружения «вскружили голову украинским политикам». Киевские войска способны обстреливать Донецк из-за его приближенности к линии фронта, что «очень возвышает украинских военных в их же глазах», заключил собеседник издания.

Бальбек Крым Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.