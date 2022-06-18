Политолог Бальбек ответил представителю Зеленского на угрозы «присоединить» Крым силой

Говорить о возможности «присоединить» Крым военным путем может лишь человек, который никогда не держал оружие в руках. Об этом заявил политолог Руслан Бальбек, комментируя заявление представителя президента Украины Тамилы Ташевой.
Представитель украинского президента Владимира Зеленского ранее заявила о пересмотре Киевом своих подходов к полуострову после начала спецоперации РФ. По ее словам, теперь Украина намерена добиваться Крыма военным путем, а также планирует упразднить особый статус Севастополя.
«Я, конечно, допускаю, что планы военной операции против Крыма разрабатывают, но здесь, что называется, руки коротки. И все мы привыкли к тому, что громкие милитаристские заявления на Украине делают люди, которые отродясь автомат не держали», — цитирует политолога РИА Новости.
Бальбек считает, что поставки иностранного вооружения «вскружили голову украинским политикам». Киевские войска способны обстреливать Донецк из-за его приближенности к линии фронта, что «очень возвышает украинских военных в их же глазах», заключил собеседник издания.