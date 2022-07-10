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Политолог Бальбек оценил стремление Запада «сократить» население России

Политолог Бальбек оценил стремление Запада «сократить» население России
duma.gov.ru / ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Западные государства считают необходимым сократить население России. Политолог Руслан Бальбек высказал свое мнение по данной теме в интервью RT.

Ранее стало известно, что бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости сократить население России до 50 миллионов человек, передает телеканал «360». По словам Бальбека, своим высказыванием политик продемонстрировал отношение Запада к Москве.

«Не по силенкам затеял дело экс-президент Польши», — заявил политолог.

При этом Бальбек отметил, что для России не было секретом подобное отношение западных стран к ней. Однако это является свидетельством, что государства совершенно «недоговороспособны».

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RusNewsToday24
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