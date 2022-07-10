Политолог Бальбек оценил стремление Запада «сократить» население России

Западные государства считают необходимым сократить население России. Политолог Руслан Бальбек высказал свое мнение по данной теме в интервью RT.
Ранее стало известно, что бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости сократить население России до 50 миллионов человек, передает телеканал «360». По словам Бальбека, своим высказыванием политик продемонстрировал отношение Запада к Москве.
«Не по силенкам затеял дело экс-президент Польши», — заявил политолог.
При этом Бальбек отметил, что для России не было секретом подобное отношение западных стран к ней. Однако это является свидетельством, что государства совершенно «недоговороспособны».