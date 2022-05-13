Политолог Багдасаров ожидает радикализации населения ЕС из-за повышения цен

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Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что повышение цен в Европе обернется для региона серьезными проблемами. Население озлобится и начнет радикализироваться, цитирует его ИА SM-News.
Тарифы ЖКХ, а также стоимость товаров и услуг в Евросоюзе существенно выросли после обострения ситуации на Украине. Аналитики утверждают, что тенденция сохранится: коммунальные услуги осенью в очередной раз подорожают.
«Любой человек хочет нормально жить, чтобы тарифы ЖКХ не поднимали в четыре-пять раз. Это радикализирует население», — объяснил эксперт.
Багдасаров считает, что люди станут голосовать за радикальные структуры.
«Никто не забыл, сколько было левых группировок в Германии, Италии, во Франции? Забыли, что они вытворяли?» — напомнил он.
Инфляция в ФРГ достигла 7,4% по итогам апреля. В других странах Европы ситуация аналогичная. Дорожает топливо, некоторые виды продуктов, а доходы людей остаются на прежнем уровне.