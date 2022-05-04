Политолог Асафов: Канада открестится от задержанного на Украине «генерала наемников» Кадье

«Так же и здесь — признать, что это действующий военный Канады, невозможно. Это будет означать, что Канада активно участвует в конфликте и так или иначе занимается подготовкой или прямым руководством незаконных вооруженных формирований, например, запрещенного в РФ “Азова” (против его членов в России заведены уголовные дела. — Прим. ред.). Это сложно будет объяснить, причем не нам с вами, а тем же самым канадцам», — объяснил он.