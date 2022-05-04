Политолог Асафов: Канада открестится от задержанного на Украине «генерала наемников» Кадье

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Канадский «генерал наемников» Тревор Кадье ранее был задержан при попытке побега с территории завода «Азовсталь». Нахождение иностранного военнослужащего на Украине прокомментировал политолог Александр Асафов.
Информация о задержании генерала начала появляться в различных СМИ и Telegram-каналах, что неудивительно — Кадье стал самым высокопоставленным иностранным военным из задержанных на Украине. Однако Канада не станет признавать, что он принимает участие в боевых действиях несмотря на обширный послужной список. По словам Асафова, стране это невыгодно, поэтому она попытается откреститься от подобного человека любыми способами, передает Федеральное агентство новостей.
«Так же и здесь — признать, что это действующий военный Канады, невозможно. Это будет означать, что Канада активно участвует в конфликте и так или иначе занимается подготовкой или прямым руководством незаконных вооруженных формирований, например, запрещенного в РФ “Азова” (против его членов в России заведены уголовные дела. — Прим. ред.). Это сложно будет объяснить, причем не нам с вами, а тем же самым канадцам», — объяснил он.
При этом верить, что канадский военный отправился на Украину по собственной воле — сложно, добавил политолог. На эти вопросы еще предстоит найти ответы, однако абсолютно ясно, что они не понравятся канадскому руководству.
Ранее предполагалось, что Кадье курировал одну из биологических лабораторий на Украине. Как он оказался в подземельях «Азовстали» и почему не сбежал — пока что неизвестно. Сейчас генерал находится в Москве, где ждет суда.