Президент Украины Владимир Зеленский упустил возможность для обращения к жителям страны. Уже поздно призывать их не поддаваться паническому настроению. С таким мнением выступил бразильский политолог, специалист по международным и этническим конфликтам Уриэль Араухо.

Глава государства сам вместе с американскими партнерами посеял панику в стране. Он неоднократно поддерживал заявление о планах РФ «вторгнуться» на Украину. Хотя Москва не раз подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать», передает «ПолитРоссия». Президент также позволял себе русофобские высказывания, отправляя этнических русских «уехать» якобы домой.

Взрывное высказывание Зеленского обернется неприятными последствиями для Евросоюза, считает специалист. Объединение ждет гуманитарная катастрофа на фоне событий, которые устроят украинские военные после речей президента, убежден эксперт

«Несмотря на то, что Зеленский сейчас осуждает нагнетание страха, его собственные вооруженные силы явно готовят акт агрессии. Они перебрасывают топливо и боеприпасы для своих передовых подразделений в Донбассе. Украинские радикалы вербовали крайне правых добровольцев и готовили штурмовые группы. Существует множество сообщений о том, что Украина накапливает токсичные химические вещества вблизи ДНР и ЛНР», — пояснил Араухо.

Ранее жители Киева потребовали от Зеленского не допустить «войны» с Россией. Они выступили на митинге у стен Верховной рады.

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