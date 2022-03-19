Политолог Акопов назвал бесперспективными попытки США изменить позицию КНР в отношении РФ

«Вашингтон можно понять: если признать, даже

непублично, бесполезность попыток убедить Китай изменить позицию в отношении

России, то нужно будет согласиться с тем, что новый мировой порядок уже

наступил. А старый, в котором англосаксы имели если не контрольный, то хотя бы

блокирующий пакет акций, окончательно канул в лету. Признавать это

категорически не хочется – и поэтому звонки из Вашингтона в Пекин продолжаются»,

– заявил политолог.