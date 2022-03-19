Политолог Акопов назвал бесперспективными попытки США изменить позицию КНР в отношении РФ

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Попытки Соединенных Штатов Америки пробить
китайскую стену не имеют перспектив. Такое мнение высказал политолог Петр
Акопов.
США не хотят признавать, что им не удастся
убедить Китай изменить позицию в отношении России, приводит слова Акопова РИА
Новости.
«Вашингтон можно понять: если признать, даже
непублично, бесполезность попыток убедить Китай изменить позицию в отношении
России, то нужно будет согласиться с тем, что новый мировой порядок уже
наступил. А старый, в котором англосаксы имели если не контрольный, то хотя бы
блокирующий пакет акций, окончательно канул в лету. Признавать это
категорически не хочется – и поэтому звонки из Вашингтона в Пекин продолжаются»,
– заявил политолог.
Ранее сообщалось, что 18 марта президент США Джо
Байден на протяжении двух часов беседовал с председателем КНР Си Цзиньпином. До
этого американские власти заявили, что Китай ждут серьезные последствия, если
он решит оказать помощь России в спецоперации на Украине.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале
спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации соседнего
государства. Министерство
обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары
наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не
угрожает.