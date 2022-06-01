Политик Журавко привел слова Путина после обнаружения заминированных трупов на «Азовстали»

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал найденные на мариупольском заводе «Азовсталь» заминированные трупы. Об этом он рассказал в комментарии изданию «ПолитЭксперт».
Политик счел подходящими слова президента РФ Владимира Путина о том, что «добрый не значит бессильный». В ситуации с Украиной «добро должно быть с кулаками», убежден Журавко.
«Нам самим надо побеждать, чтобы правда вошла туда. Англосаксы ведут линию против славянского народа, мы должны побеждать», — сказал экс-парламентарий.
Во время специальной операции, направленной на защиту Донбасса путем демилитаризации и денацификации Украины, на территории «Азовстали» был обнаружен фургон. В нем нашли заминированные тела боевиков, передает RT.