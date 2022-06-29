Политик Вострецов: СОЦПРОФ нацелен на обеспечение безопасности труда граждан России

«На площадке Высшей школы мы будем не просто готовить специалистов по охране труда, но и вести анализ и разработку новых законов, регулирующих данные правоотношения. Основная задача ВШБТ и Профсоюзов России СОЦПРОФ вместе с юридическим сообществом — через правовые инструменты добиться, чтобы труд наших людей был безопасным, интересным и достойно оцененным!» — объяснил Вострецов корреспонденту агентства.