Политик Вострецов: СОЦПРОФ нацелен на обеспечение безопасности труда граждан России

Политик Сергей Вострецов раскрыл главную задачу объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, передало Федеральное агентство новостей.
В рамках 10-го Международного юридического форума политический деятель представляет Высшую школу безопасности труда (ВШБТ). Общероссийское профсоюзное объединение сформировало ВШБТ при участии ректора СПбГУ Николая Кропычева на базе вуза.
«На площадке Высшей школы мы будем не просто готовить специалистов по охране труда, но и вести анализ и разработку новых законов, регулирующих данные правоотношения. Основная задача ВШБТ и Профсоюзов России СОЦПРОФ вместе с юридическим сообществом — через правовые инструменты добиться, чтобы труд наших людей был безопасным, интересным и достойно оцененным!» — объяснил Вострецов корреспонденту агентства.
Политик также обратил внимание на значимость подобных форумов «в нынешней общемировой ситуации».