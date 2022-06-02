Политик Вострецов назвал «оранжевые революции» на Украине результатом работы США

«Оранжевые революции» на Украине организовали Соединенные Штаты, убежден глава объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Депутат Госдумы VII созыва уверен, что Вашингтон воспользовался развалом Советского Союза для превращения бывших республик в колонии. Он вел такую работу и по Украине, сообщил политик в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).
«И первые “оранжевые революции” там — это плоды их труда, к сожалению, слабый как лидер и коррумпированный местными олигархами (бывший президент Украины Виктор. — Прим. ред.) Янукович не смог собрать зараженное западной пропагандой и антироссийской идеологией украинское общество вокруг себя», — констатировал Вострецов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предупреждал о желании США превратить Украину в колонию. Вашингтон не нуждается в независимом Киеве, передает слова депутата RT.