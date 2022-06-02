Политик Вострецов назвал «оранжевые революции» на Украине результатом работы США

«И первые “оранжевые революции” там — это плоды их труда, к сожалению, слабый как лидер и коррумпированный местными олигархами (бывший президент Украины Виктор. — Прим. ред.) Янукович не смог собрать зараженное западной пропагандой и антироссийской идеологией украинское общество вокруг себя», — констатировал Вострецов.