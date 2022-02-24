Политик Вострецов заявил, что Запад провоцировал Украину на эскалацию конфликта с РФ

Политик Вострецов заявил, что Запад провоцировал Украину на эскалацию конфликта с РФ Новости
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Политик Сергей Вострецов отметил, что США и страны Европы изначально не хотели вводить войска на территорию Украины для ее поддержки. Таким способом Запад провоцировал агрессию Украины против России.

По словам Вострецова, США и Великобритании нужно было просто ослабить позиции России. Для этого они и разжигали конфликт на территории Украины, подкармливая власти Киева пустыми обещаниями.

«Потому что им ни в коем случае нельзя было, чтобы это мирным путем разрешилось, Зеленский бы одумался, отвел бы свои войска, тем самым сохранил бы свои позиции на Украине», — заявил Вострецов в беседе с RUSSIAnews.

Политик добавил, что западные страны «пинать могут только себя». Чаще всего те территории, куда они приводят свои войска, после страдают от гражданских войн.

 
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