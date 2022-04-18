Политик Василец указал на очередные ложные заявления «британской разведки»

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Глава украинской политической партии
«Держава» Дмитрий Василец считает
заявления британской разведки о ситуации на «Азовстали» как минимум странными.
«Они на полном серьезе заявляют: сопротивление
в Мариуполе создает проблемы для армии РФ по всем направлениям», — приводит
пример Василец.
По данным политика, во-первых, в
Мариуполе задействованы далеко не все войска РФ. Во-вторых, после окончания
боев за жилые кварталы, там естественно остается малая часть войск для
завершения боев в «Азовстали», остальные давно ушли для решения других задач. Именно
поэтому говорить о превосходстве ВСУ совершенно не приходится, проблем
российским военным они, по сути, доставить не могут.
«По сему, проблемы ВСУ в Мариуполе создают
исключительно малой части войск РФ, участвующих там в боях. Учитывая данные факты, можно утверждать, что
ложные заявления «британской разведки» естественно не направлены на отображение
реальности, а рассчитаны только на информационный пропагандистский эффект как в
Украине, так и заграницей», — добавил Дмитрий Василец.
Ранее
глава Крыма Сергей Аксенов заявил,
что Украине нужны новые лидеры, которые
способны адекватно воспринимать реальность и самостоятельно принимать решения. Он
прокомментировал недавнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам. По словам главы Крыма, лидер
записал очередной «стендап», находясь в неадекватном состоянии. Также он назвал
Зеленского клоуном и наркоманом.