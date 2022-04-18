Политик Василец указал на очередные ложные заявления «британской разведки»

По данным политика, во-первых, в

Мариуполе задействованы далеко не все войска РФ. Во-вторых, после окончания

боев за жилые кварталы, там естественно остается малая часть войск для

завершения боев в «Азовстали», остальные давно ушли для решения других задач. Именно

поэтому говорить о превосходстве ВСУ совершенно не приходится, проблем

российским военным они, по сути, доставить не могут.