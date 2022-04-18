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    Политик Василец указал на очередные ложные заявления «британской разведки»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Политик Василец указал на очередные ложные заявления «британской разведки»

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    pixabay.com

    Глава украинской политической партии
    «Держава» Дмитрий Василец считает
    заявления британской разведки о ситуации на «Азовстали» как минимум странными.

    «Они на полном серьезе заявляют: сопротивление
    в Мариуполе создает проблемы для армии РФ по всем направлениям», — приводит
    пример Василец.

    По данным политика, во-первых, в
    Мариуполе задействованы далеко не все войска РФ. Во-вторых, после окончания
    боев за жилые кварталы, там естественно остается малая часть войск для
    завершения боев в «Азовстали», остальные давно ушли для решения других задач. Именно
    поэтому говорить о превосходстве ВСУ совершенно не приходится, проблем
    российским военным они, по сути, доставить не могут.

    «По сему, проблемы ВСУ в Мариуполе создают
    исключительно малой части войск РФ, участвующих там в боях.  Учитывая данные факты, можно утверждать, что
    ложные заявления «британской разведки» естественно не направлены на отображение
    реальности, а рассчитаны только на информационный пропагандистский эффект как в
    Украине, так и заграницей», — добавил Дмитрий Василец.

    Ранее
    глава Крыма Сергей Аксенов заявил,
    что Украине нужны новые лидеры, которые
    способны адекватно воспринимать реальность и самостоятельно принимать решения. Он
    прокомментировал недавнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам. По словам главы Крыма, лидер
    записал очередной «стендап», находясь в неадекватном состоянии. Также он назвал
    Зеленского клоуном и наркоманом.

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