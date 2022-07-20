Политик Тюльпанов заступился за покинувшую Россию Пугачеву, назвав ее «легендой»

Политик и член «Молодой гвардии» при «Единой России» Владислав Тюльпанов публично высказался о ситуации вокруг покинувшей Россию Алле Пугачевой, назвав ее «легендой» отечественной эстрады.
Ранее в СМИ появились слухи, что Пугачева якобы вернулась в РФ, однако позже журналистка Алена Жигалова опровергла эту информацию. Сейчас певица находится вместе с семьей в Латвии.
Как считает Владислав Тюльпанов, Примадонне необходимо вернуться в Россию, пишет CTnews.
«Алла Борисовна – легенда нашей эстрады. Поскольку она никаких противоречивых высказываний не делала, запретить ей въезд в Россию ни у кого нет никаких полномочий. Не за что певице и запрещать выступать на территории нашей страны», – заявил Тюльпанов.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.