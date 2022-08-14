Политик Роман Худяков высказался против возвращения Галкина в Россию

Депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков посоветовал шоумену Максиму Галкину забыть о планах на возвращение в Россию.
В своем Telegram-канале Худяков прокомментировал новость о том, что Галкин не исключает возможности возвращения на родину. Такая перспектива не понравилась политику, и он высказался против реэмиграции артиста.
«Галкину не стоит даже помышлять о России!» — написал экс-депутат Госдумы.
Ранее Галкин опубликовал в соцсетях видео, в котором сообщил, что будет защищать свой замок в деревне Грязь, если будет такая необходимость.