Политик Климов: «дядя Сэм» боится потерять свое влияние в Черном море по результатам спецоперации

«Высылка 70 дипломатов РФ из Софии – не только месть получившего парламентское недоверие проамериканского правительства Болгарии. Она о том, что Вашингтон боится потерять в результате спецоперации РФ свое влияние на всем Черном море. Во всяком случае, Турция былой послушностью янки не радует, а одной причерноморской Румынии “дяде Сэму” маловато будет», — отметил он.