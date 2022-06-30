Политик Климов: «дядя Сэм» боится потерять свое влияние в Черном море по результатам спецоперации

Власти США боятся, что в результате успехов России в спецоперации на Украине они лишатся своего влияния в Черном море. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Запад уже потерял большую часть проамериканских партнеров на черноморском побережье, пишет сенатор в своем Telegram-канале.
«Высылка 70 дипломатов РФ из Софии – не только месть получившего парламентское недоверие проамериканского правительства Болгарии. Она о том, что Вашингтон боится потерять в результате спецоперации РФ свое влияние на всем Черном море. Во всяком случае, Турция былой послушностью янки не радует, а одной причерноморской Румынии “дяде Сэму” маловато будет», — отметил он.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков снял с себя ответственность за высылку российских дипломатов. Об этом сообщает «Царьград».