Политик Качиньский: Польша не планирует отступать в вопросе получения репараций от ФРГ

«Мы не можем отступать, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен, просто потому, что это всегда плохо кончается. Мы должны твердо отстаивать свои интересы и в то же время знать, каковы они на самом деле», — отметил Качиньский во время выступления в Белостоке.