Политик Качиньский: Польша не планирует отступать в вопросе получения репараций от ФРГ

Польша не планирует отступать в вопросе получения от Германии репараций за ущерб, полученный в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
Он подчеркнул, что данную тему нельзя выбросить из головы.
«Мы не можем отступать, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен, просто потому, что это всегда плохо кончается. Мы должны твердо отстаивать свои интересы и в то же время знать, каковы они на самом деле», — отметил Качиньский во время выступления в Белостоке.
При этом в правительстве Германии не один раз отвечали, что реализация выплат Польше не входит в планы ФРГ. Берлин напомнил об отказе Варшавы от репараций, датированном 1953 годом.